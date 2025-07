Il sindaco incontra operatori e realtà del porto | Infrastruttura fondamentale per il futuro della città

Mercoledì, il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha riunito operatori e realtà del porto in un incontro cruciale nella sala del consiglio comunale. Un momento di confronto che sottolinea l’impegno della città nel consolidare e valorizzare questa infrastruttura strategica, pilastro del futuro economico e sociale di Ravenna. Un dialogo aperto e costruttivo volto a tracciare le linee guida per un porto più efficiente, sostenibile e competitivo.

