Furti in gioielleria da 130mila euro | arrestata una 60enne di Bollate

Una donna di 60 anni di Bollate, nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata agli arresti domiciliari per aver messo a segno furti da 130mila euro in varie gioiellerie. Con una serie di colpi ben orchestrati e una tecnica consolidata, la sospettata aveva già attirato l'attenzione delle autorità. La scoperta di questa rete criminale riaccende i riflettori sulla sicurezza del settore, evidenziando l'importanza di sistemi di protezione efficaci e di un’attenzione costante…

Risiede a Bollate la donna di 60 anni finita agli arresti domiciliari con l’accusa di aver messo a segno una serie di colpi in gioielleria, per un bottino complessivo di 130mila euro. Si tratta di una donna già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, che avrebbe agito sempre con la stessa tecnica: si . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Furti in gioielleria da 130mila euro: arrestata una 60enne di Bollate

