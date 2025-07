Dl Infrastrutture L' Abbate M5S | Governo pensi a Pmi

Il futuro delle infrastrutture in Italia dipende dalla capacità di sostenere le PMI e di evitare gli errori del passato. Con il nuovo DL infrastrutture, si mira a promuovere appalti più trasparenti e favorevoli alle piccole e medie imprese, cruciali per la ripresa economica e la transizione verde. È il momento di ascoltare davvero le esigenze delle PMI e di costruire un settore più equo e sostenibile, perché il cambiamento parte dalle fondamenta.

Roma, 10 lug. (askanews) - "Sugli appalti va detto che affidare in via diretta senza gara costituisce una criticità, così come l'affidamento al prezzo più basso. La transizione si effettua evitando gli errori del passato. Con le nuove norme mi auguro che il governo riesca davvero a sostenere le PMI, che sono state poco ascoltate in questi anni in cui il settore delle costruzioni ha abbracciato la transizione verde. I fondi Transizione 5.0 non hanno funzionato, e molte imprese hanno perso la possibilità di effettuare innovazione di processo e di prodotto. Ma è anche fortemente necessario creare figure di green manager, con corsi universitari e competenze qualificate settoriali anche in istituti superiori, dunque una formazione più adatta alle esigenze delle imprese in transizione e alla pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net