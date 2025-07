Scade la clausola di Lucumì quanto costa ora? Il punto tra Roma e concorrenza

Con la scadenza della clausola di Lucum e il valore attuale del mercato tra Roma e la concorrenza, le strategie si fanno complesse in casa giallorossa. La priorità? Rinforzare un roster in piena fase di ricostruzione, con un attacco ridimensionato e una difesa bisognosa di nuovi innesti. Il nome preferito per rafforzare questa fase cruciale è...

Difficile stabilire quali siano le priorità sul mercato di una Roma che deve puntellare quasi tutti i reparti, dopo essersi concentrata su cessioni e plusvalenze utili a sistemare la situazione con la UEFA. C’è sicuramente un attacco che vede il solo Dovbyk rimasto alla base tra le punte di ruolo, e il sogno Hojlund stuzzica non poco Gasperini e ambiente, ma occhio anche ad una difesa che necessita al più presto di nuova linfa. Il preferito è Jhon Lucumì, e questo è noto da diversi giorni, ma con oggi arrivano novità importanti che meritano riflessioni. Servono 25 milioni, occhio a Premier e Galatasaray. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Scade la clausola di Lucumì, quanto costa ora? Il punto tra Roma e concorrenza

Oggi scade la clausola di #Lucumì da 28 milioni Il #Galatasaray è il club maggiormente interessato in questa fase, ma la #Roma resta in agguato Le ultime (via @francGuerrieri)

Dovbyk uomo solo in attacco, chi arriva alla Roma: Krstovic in pole aspettando Mikautadze. Domani scade la clausola di Lucumì