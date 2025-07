Fondi in via Liguria una nuova area di sgambamento per cani

Fondi si anima di gioia e vitalità con l’apertura della nuova area di sgambamento "Cani felici" in via Liguria. Gestita dall’innovativa AlphaDog di Giulio Bianchi, questa struttura innovativa offre spazi dedicati e sicuri per il divertimento dei nostri amici a quattro zampe. L’accesso è gratuito, previo iscrizione e rilascio di una keycard, garantendo un'esperienza sicura e organizzata. I cani, microchippati, potranno così socializzare e giocare in ambienti pensati appositamente per loro, promuovendo il benessere animale e la

Fondi, 10 luglio 2025- È stata inaugurata in via Liguria la nuova area di sgambamento “Cani felici”. La struttura è gestita dalla ditta AlphaDog di Giulio Bianchi che ha partecipato ad un avviso pubblicato dal Comune di Fondi. L’accesso all’area è gratuito ma l’iscrizione, con contestuale rilascio di una keycard, è obbligatorio. I cani, che potranno accedere solo se dotati di microchip, hanno a disposizione due zone separate per esemplari di piccola e grande taglia nonché un’area di accettazione per un totale di 1800 metri quadrati di verde con punti di abbeveramento, giochi e attrazioni. ai quali si va ad aggiungere un ampio parcheggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: area - fondi - cani - liguria

Nasce l'Area Vasta: 10 Comuni insieme per intercettare i fondi europei - Un'importante alleanza tra dieci comuni ciociari segna la nascita dell'Area Vasta, un'iniziativa che mira a ottimizzare l'accesso ai fondi europei.

FONDI, ATTIVATA UNA NUOVA AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI Vai su Facebook

Fondi, in via Liguria una nuova area di sgambamento per cani; Fondi: Nuova area di sgambamento per cani in via Liguria: il 2 luglio l’inaugurazione; Area di sgambamento per cani in via Liguria: il 2 luglio l’inaugurazione.

Area cani: proposte per un altro sito - Il Giorno - Progetti in corso a Rivanazzano Terme per la creazione di una nuova area cani, mentre si valorizzano il parco Brugnatelli e i giardini Mezzacane. Riporta ilgiorno.it

Fondi strutturali europei, i progetti italiani a Genova e in Liguria ... - Fondi strutturali europei, i progetti italiani a Genova e in Liguria tra droni e cani robot: dalla sanità al porto di Redazione Genova Il progetto Raise concepito da Iit, Cnr e Università di ... Segnala genova.repubblica.it