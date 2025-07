Meloni accoglie Zelensky e gli altri leader per la Conferenza sulla ricostruzione dell' Ucraina

Roma si prepara ad accogliere leader di tutto il mondo per un evento di grande rilevanza: la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina. La premier Giorgia Meloni ha dato il benvenuto a Zelensky, Von der Leyen e altri protagonisti della scena internazionale, riuniti alla Nuvola dell’Eur. Un momento cruciale per condividere strategie e speranze, perché il futuro dell’Ucraina dipende anche dall’impegno di tutti noi.

La premier Giorgia Meloni ha accolto i capi di Stato e di governo che partecipano all'Ukraine Recovery conference alla Nuvola dell'Eur a Roma, evento in programma oggi e domani nella capitale. Dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, passando per il presidente albanese Edy Rama, lo spagnolo Pedro Sanchez, il polacco Donald Tusk, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier dei Paesi Bassi Dick Schoof. E poi ancora il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. Si è poi tenuta la foto di famiglia, ora prenderanno il via i lavori della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni accoglie Zelensky e gli altri leader per la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina

A Roma la conferenza per l'Ucraina, abbraccio fra Meloni e Zelensky - Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino e la first lady alla Conferenza sulla ricostruzione ... Lo riporta ansa.it

Al via la Conferenza per ripresa dell’Ucraina, Meloni accoglie i leader - (askanews) – Sta per prendere ufficialmente il via, con la rituale ‘foto di famiglia’, la Conferenza per la ripresa dell’Ucraina al Centro congressi La Nuvola di Roma. Da askanews.it