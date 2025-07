Startup e nuove imprese | 30mila euro di contributo per chi investe in Valmarecchia e Valconca

Se sogni di dar vita a una startup o di espandere il tuo progetto imprenditoriale, questa è l'occasione che aspettavi: fino a 30.000 euro di contributo a fondo perduto per le imprese innovative nelle valli Marecchia e Conca. Il GAL Valli Marecchia e Conca apre un nuovo bando dedicato agli imprenditori che vogliono valorizzare il territorio e creare occupazione. Non perdere questa chance: il futuro della tua impresa può partire da qui.

Fino a 30mila euro di contributo a fondo perduto per le startup della Valmarecchia e della Valconca. Il GAL Valli Marecchia e Conca ha pubblicato il nuovo bando rivolto a chi vuole avviare un'attività o sviluppare un progetto imprenditoriale non agricolo nei comuni dell'entroterra riminese.

Contributi a fondo perduto fino a 30mila euro: a chi è rivolto il bando • Scopri il bando Rafforza & Innova della Regione Lombardia per PMI e startup. Contributi fino a 30.000 euro per progetti di innovazione tecnologica. Il post Contributi a fondo pe… https://bit.l Vai su X

#PRFESR2021-2027 È aperto il bando #Rafforza&Innova di Regione Lombardia, per favorire la competitività delle #PMI grazie al #trasferimentotecnologico di servizi innovativi da acquisire da Organismi di Ricerca. Contributi fino a 30mila euro fino all'esauri Vai su Facebook

