Thailandia l' ippopotamo pigmeo star Moo Deng festeggia un anno

In Thailandia, Moo Deng, l'adorabile ippopotamo pigmeo, celebra il suo primo compleanno tra sorrisi e immagini virali. Questa piccola star del Khao Kheow Open Zoo di Chonburi ha conquistato i cuori di oltre 65mila follower su Instagram, diventando una vera e propria celebrità digitale. La sua nascita ha acceso un entusiasmo globale, dimostrando come anche le star più piccole possano lasciarci grandi emozioni. E il suo viaggio nel cuore degli utenti è appena iniziato.

Chonburi, 10 lug. (askanews) - È una star dello zoo a Chonburi, in Thaialndia, ma non solo; la sua pagina Instagram ha oltre 65mila follower. L'ippopotamo pigmeo Moo Deng festeggia il suo primo compleanno, fotografata da una folla di visitatori al Khao Kheow Open Zoo di Si Racha. Nata il 10 luglio 2024 è una celebrità nel mondo da quando lo zoo ha annunciato la sua nascita sui social e ha iniziato a condiviodere scatti e video che la ritraevano mentre interagiva in modo simpatico con gli altri ippopotami o gli addetti del giardino zoologico, in pose buffe, goffe e tenerissime. Il suo nome Moo Deng ("maiale rimbalzante") e un tipo di polpetta in thailandese, è stato scelto online con un sondaggio a cui hanno partecipato migliaia di persone.

