Crescono le ecomafie 40mila reati contro l' ambiente nel 2024 I dati di Calabria e Sicilia

Cresce senza sosta l’attacco all’ambiente delle ecomafie e nel 2024 in Italia è stata superata la soglia di 40 mila reati ambientali, il 14,4% in più dell’anno precedente. In media sono 111,2 al giorno, 4,6 ogni ora. E’ quanto emerge dall’ultimo Rapporto di Legambiente. Aumentano il fatturato illegale, 9,3 miliardi di euro, e i clan coinvolti e cresce anche la corruzione negli appalti. 🔗 Leggi su Feedpress.me