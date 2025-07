A luglio due Open Day per il rilascio della Carta d’identità elettronica

Se desideri ottenere la tua Carta d’Identità Elettronica senza lunghe attese, approfitta degli open day di luglio! Sabato 19 e domenica 20, presso gli uffici comunali di piazzale Iannelli, potrai richiederla e riceverla in modo semplice e rapido. Ricorda: per partecipare è necessario prenotarsi fin da ora. Non perdere questa occasione unica per aggiornare il tuo documento con facilità e sicurezza!

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel mese di luglio sono state programmate due giornate di apertura per emissione C.I.E. (Carta d’identità elettronica) presso gli uffici anagrafici comunali ubicati in piazzale Iannelli, e cioè sabato 19 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e domenica 20 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Per ottenere il rilascio del documento in tali giornate sarà richiesta obbligatoriamente, a partire da oggi e fino all’esaurimento della disponibilità, la prenotazione sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno all’indirizzo: www.prenotazionicie.interno.gov.it Il servizio aggiuntivo vuole essere un modo per avvicinare gli uffici alla cittadinanza, permettendo di ottenere il documento di riconoscimento a tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A luglio due Open Day per il rilascio della Carta d’identità elettronica

In questa notizia si parla di: luglio - rilascio - carta - identità

Incontro Trump-Netanyahu alla Casa Bianca il 7 luglio, tycoon: “Sarò molto fermo con lui, serve cessate il fuoco a Gaza e rilascio ostaggi” - molto fermo con Netanyahu, condividendo la necessità di un cessate il fuoco a Gaza e del rilascio degli ostaggi.

Il Comune di Velletri organizza per sabato 19 luglio un Open Day dedicato al rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE). L’evento si terrà presso gli uffici comunali con orario continuato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Vai su Facebook

Sito Istituzionale | CIE, open day sabato 12 e domenica 13 luglio; Benevento, a luglio due Open Day per il rilascio della Carta d’identità elettronica; CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA: SABATO 12 E DOMENICA 13 LUGLIO NUOVO OPEN DAY CON PRENOTAZIONE NEI MUNICIPI III, V, VI, VII, VIII, NEGLI EX PIT E NELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52.