Mondiali pallanuoto femminile 2025 il calendario del Setterosa | partite e orari

I Mondiali di pallanuoto femminile 2025 si avvicinano, pronti a infiammare Singapore dall’11 al 24 luglio. All’OCBC Aquatic Centre, il Setterosa di Carlo Silipo si prepara a dare il massimo in un torneo che promette emozioni e sfide epiche tra le migliori nazionali del mondo. Scopri il calendario, partite e orari: un’estate di sport indimenticabile che vedrà l’Italia protagonista sul palcoscenico globale.

I mondiali di pallanuoto 2025, all'OCBC Aquatic Centre di Singapore,, che fanno parte dei World Aquatics Championship 2025, stanno per iniziare. Nel torneo che si disputerà da venerdì 11 a giovedì 24 luglio si sfideranno le 16 migliori squadre femminili e maschili. Il Setterosa di Carlo Silipo. 🔗 Leggi su Today.it

Pallanuoto, il Settebello torna in scena! I convocati per il primo raduno dell’Italia: marcia verso i Mondiali - Il Settebello torna in scena, pronto a riprendere il cammino verso i Mondiali di Singapore. Dopo sei mesi di squalifica, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si prepara al primo raduno ufficiale, con i convocati che tracciano la marcia verso il grande appuntamento internazionale in programma a luglio.

Il Setterosa c’è Definita la lista delle 15 azzurre convocate a Singapore per i Campionati Mondiali di pallanuoto, in programma da venerdì 11 luglio. Nomi e programma qui https://bit.ly/4lbPJye Federazione Italiana Nuoto Vai su Facebook

Pallanuoto femminile, Setterosa battuto a Perth dall’Australia 12-10 - Ultima partita ufficiale per le ragazze della pallanuoto femminile italiana allenata dal ct Carlo Silipo prima della partenza per i mondiali ... Lo riporta sportface.it

