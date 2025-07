tartaruga caretta caretta nidifica tra ombrelloni e lettini meraviglia sul litorale romano

Una tartaruga Caretta caretta, sorprendendo tutti, ha scelto di nidificare tra ombrelloni e lettini sulla spiaggia di Tor San Lorenzo ad Ardea. Una scena inattesa che ha trasformato il litorale romano in un angolo di paradiso naturalistico, regalando un momento di pura meraviglia e sensibilizzando sull'importanza della tutela delle nostre creature marine. La natura, ancora una volta, ci ricorda la sua straordinaria capacità di sorprenderci.

Ha scelto il comfort dell'ombrellone e del lettino, come una normale turista in cerca di relax. Invece era una tartaruga Caretta caretta, che nella mattinata di oggi ha trasformato la spiaggia di Tor San Lorenzo, ad Ardea, in un piccolo  angolo di paradiso naturalistico. Con una tranquillità disarmante, ha scavato la sabbia proprio sotto l'ombrellone dello stabilimento balneare “Bagni Stella”, lungo via delle Colombe, per poi deporre le sue uova. Uno spettacolo inatteso che ha lasciato i bagnanti senza parole, tra stupore, applausi e commozione. «Una scoperta fantastica, oggi è una giornata che non dimenticheremo», racconta Fabrizio Miola, gestore dello stabilimento e primo a notare la scena. 🔗 Leggi su Iltempo.it