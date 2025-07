L’Asl Salerno dà il via alle agevolazioni sull’acquisto di protesi e dispositivi medici per lo svolgimento di attività sportive

L'ASL Salerno apre nuove opportunità per chi desidera praticare sport e attività motorie, offrendo agevolazioni sull'acquisto di protesi e dispositivi medici. Con questa iniziativa, si mira a valorizzare l'autonomia e il benessere dei personaggi con disabilità fisiche, consentendo loro di partecipare attivamente alla vita sportiva. Scopri come usufruire di queste agevolazioni e trasforma la tua passione in un’effettiva conquista di libertà e vitalità.

L'Asl Salerno, in riferimento al D.M. 22 agosto 2022, dà l'avvio alle agevolazioni per l'acquisizione di ausili e protesi utili allo svolgimento di attività motorie o sportive amatoriali individuali, destinate a persone con disabilità fisica, finalizzati ad estendere le abilità della persona e migliorare la sua qualità di vita. Tale agevolazione è finalizzata ad estendere le abilità della persona disabile e a migliorare la sua qualità di vita, mediante l'erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese di acquisto per dispositivi medici per lo svolgimento di attività motorie o sportive amatoriali individuali.

