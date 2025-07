Carola?Rackete lascia il Parlamento UE al suo posto Martin Günther

Carola Rackete dice addio al Parlamento Europeo, lasciando il suo posto a Martin Günther. Ex capitana della Sea Watch e figura di spicco nel panorama ambientalista e dei diritti umani, Rackete ha deciso di dimettersi per favorire un ricambio generazionale e intensificare l'attenzione su clima e migrazioni. La sua scelta apre nuove prospettive di impegno e rinnovamento all’interno dell’Europarlamento, segnando un passo verso politiche più fresche e vicine alle sfide del nostro tempo.

Ex capitana della Sea?Watch, Carola Rackete dimette mandato per favorire cambio generazionale e focus su clima e migrazioni. Strasburgo – Carola Rackete, ex capitana della Sea?Watch?3 ed eurodeputata eletta con il partito tedesco Die?Linke, ha annunciato il 9 luglio le proprie dimissioni dal Parlamento Europeo dopo meno di un anno dal suo insediamento. A comunicarlo è stato il gruppo parlamentare The?Left, che in una nota l'ha definita "un'eroina per tantissime persone in tutta Europa". Rackete ha spiegato che il suo mandato era stato pensato fin dall'inizio con uno spirito collettivo. "Io e il mio team abbiamo discusso .