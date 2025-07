Slam Nights | tre sere all' insegna della passione per il basket del cibo e della musica

Scopri Ravenna Slam Nights: tre serate all’insegna di basket, musica e street food, dal 10 al 12 luglio in piazza Kennedy. Un appuntamento imperdibile che unisce sport, gusto e divertimento, ideato da tre giovani appassionati che trasformano la piazza in un palcoscenico di energia e passione. Preparati a vivere emozioni uniche sotto le stelle, dove il ritmo del basket si mescola con i sapori e i suoni della città. Non mancare!

Da giovedì 10 a sabato 12 luglio, in piazza Kennedy, arriva Ravenna Slam Nights, un torneo di pallacanestro 4 contro 4 accompagnato da musica e street food che accenderà per tre serate, dalle 17 all’1 di notte, una delle principali piazze cittadine. L’evento nasce dall’idea di tre giovani. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: slam - nights - musica - sere

Slam Nights: tre sere all'insegna della passione per il basket, del cibo e della musica - preziosi appassionati di sport, musica e buona cucina, che vogliono trasformare Ravenna in un palcoscenico di energia e convivialità.

Da domani al 12 luglio il basket arriva in piazza Kennedy con Ravenna Slam Nights Da domani, giovedì 10 a sabato 12 luglio, in piazza Kennedy, arriva Ravenna Slam Nights, un torneo di pallacanestro 4 contro 4 accompagnato da musica e street food che a Vai su Facebook

Slam Nights: tre sere all'insegna della passione per il basket, del cibo e della musica; Non perderti 105XMasters 2024 a Senigallia: l’evento dell’estate a Senigallia!; Piazza Kennedy palla a due Un torneo 4 contro 4.

Ravenna Slam Nights, basket e musica in piazza Kennedy - Dal 10 al 12 luglio torneo 4 contro 4 con street food e DJ set: tre serate di sport e divertimento nel cuore della città, per promuovere il movimento cestistico e animare uno dei luoghi simbolo di Rav ... Secondo ravenna24ore.it

Piazza Kennedy, palla a due. Un torneo 4 contro 4 - Da oggi a sabato nel cuore di Ravenna un evento organizzato da tre appassionati in collaborazione con Basket Manetti e Comune. Si legge su msn.com