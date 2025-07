La Roma ha trovato il partner di centrocampo di Koné

La Roma sta accelerando sul mercato, puntando deciso su Richard Rios come nuovo perno del centrocampo. Dopo aver intensificato i contatti con il Palmeiras, il club giallorosso mira a regalare a Gasperini un talento sudamericano capace di fare la differenza. Potrebbe essere questo il primo grande colpo dell’estate romanista targata Massara, aprendo le porte a un’estate ricca di sorprese e novità . La sessione estiva si preannuncia infuocata!

