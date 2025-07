Elogio per la Senologia del Morgagni-Pierantoni | Un esperienza di cura e di vita straordinaria Il dolore non esiste c' è solo il sorriso

L’esperienza di cura presso la senologia del Morgagni Pierantoni si trasforma in un viaggio di speranza e rinascita. Qui, il dolore si dissolve nel calore di un sorriso, perché ogni paziente è accompagnato con umanità e dedizione. Un esempio straordinario di come l’umanizzazione possa cambiare la vita, dimostrando che, anche nei momenti più difficili, la dignità e la cura sono le vere vittorie. E tutto questo, proprio nella nostra città.

Riceviamo e pubblichiamo: "Un esperienza di cura e di vita straordinaria Quando ho creato la Fondazione grande Giù per l'umanizzazione della cura non avevo idea che il sogno che la animava si sarebbe realizzato proprio nella mia città e che lo avrei vissuto grazie all incontro e con una persona.

