Nel suo intervento, Teodoro Valente Asi illustra come la diplomazia spaziale italiana stia aprendo nuovi orizzonti per il Sud Globale, trasformando lo spazio in un ponte di collaborazione e sviluppo condiviso. In un’epoca in cui le sfide planetarie richiedono un impegno globale, l’Italia si distingue come protagonista strategico, promuovendo alleanze innovative e contribuendo a plasmare un futuro più equo e sostenibile. Ecco come la nostra nazione sta scrivendo un nuovo capitolo nello scenario spaziale internazionale.

Lo spazio non è soltanto il palcoscenico della competizione tra potenze, ma può ancora essere anche terreno di cooperazione, sviluppo condiviso e diplomazia strategica. L’Italia, attraverso l’Agenzia spaziale italiana (Asi), sta rafforzando il proprio ruolo in questo nuovo scenario, puntando su alleanze multilaterali e assumendo un ruolo di sempre maggiore leadership, specialmente con i partner del Sud Globale. Airpress ne ha parlato con Teodoro Valente, presidente dell’Asi, per comprendere principi, modalità e finalità di questo nuovo tipo di diplomazia che, dalla Terra, punta direttamente alle orbite. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Diplomazia spaziale, la strategia italiana per il Sud Globale spiegata da Valente (Asi)

