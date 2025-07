Juve Primavera i bianconeri vogliono blindare Barido! Pronto il rinnovo e rifiutate alcune offerte | ecco quale potrebbe essere il suo percorso

La Juventus Primavera si prepara a blindare il suo gioiellino, Francisco Barido, talento argentino classe 2008 che sta facendo sognare i tifosi con la sua incredibile tecnica e visione di gioco. Dopo aver rifiutato offerte allettanti, il club ha deciso di puntare forte sul giovane, pronto a definire un rinnovo che potrebbe segnare il suo futuro. Ecco quale potrebbe essere il percorso di Barido nel mondo bianconero.

Juve Primavera, i bianconeri vogliono blindare Barido: tutti i dettagli sul futuro del talento argentino. La Juventus punta a blindare un altro talento del suo settore giovanile, il trequartista argentino Francisco Barido, classe 2008, che sta stupendo tutti con il suo talento cristallino. Dopo aver impressionato nelle ultime stagioni con giocate spettacolari e colpi di classe, il giovane sudamericano è finito nel mirino di numerosi club spagnoli e portoghesi. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, la Juventus ha già respinto tutte le avances e ha deciso di puntare sul ragazzo per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, i bianconeri vogliono blindare Barido! Pronto il rinnovo e rifiutate alcune offerte: ecco quale potrebbe essere il suo percorso

