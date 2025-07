Inferno in vacanza | rogo divora tutto | evacuati campeggi e spiagge Intossicato un bimbo di otto mesi feriti

Un inferno in vacanza ha avvolto la costa lucana, trasformando un tranquillo giorno estivo in una tragedia. Fiamme e fumo hanno devastato Metaponto Lido, costringendo centinaia di persone a fuggire in fretta e furia, tra cui un bambino di soli otto mesi. La natura si scatenata con violenza, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e paura. La domanda ora è: come si può prevenire una simile catastrofe e proteggere le nostre mete turistiche?

Una distesa di fiamme e fumo ha sconvolto ieri, mercoledì 9 luglio, la costa lucana, mettendo in ginocchio Metaponto Lido e i suoi villaggi turistici in una delle giornate più drammatiche dell’estate. Un vasto incendio, alimentato dal vento e favorito dalle alte temperature, si è propagato a una velocità tale da rendere necessaria l’evacuazione urgente di centinaia di persone, tra turisti e residenti. La furia del fuoco ha accerchiato abitazioni, stabilimenti e strutture ricettive, generando panico e una vera e propria emergenza umanitaria. Tra i feriti, un bambino di appena otto mesi ha manifestato sintomi da intossicazione, ricevendo immediata assistenza medica dal personale sanitario del 118 Basilicata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: inferno - vacanza - rogo - divora

Modena, rogo divora un fienile. Danni ingenti - Il Resto del Carlino - Danni ingenti Ancora al lavoro i vigili del fuoco per spegnere le fiamme in via Tagliate ad Albareto. Da ilrestodelcarlino.it

Siligo, rogo divora un capannone: a rischio 5mila balle di fieno - intervenute in località Paule per circoscrivere il rogo che minaccia all'esterno circa 5mila balle di fieno e un capannone contenente anche alcune celle frigo. Scrive unionesarda.it