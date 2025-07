Brigitte Macron ignora Emmanuel rifiutata la mano del marito sulla scaletta dell' aereo a Londra ancora tensione fra i due - VIDEO

Un’altra giornata di tensione si svolge tra Brigitte e Emmanuel Macron, con un video che mostra la first lady ignorare il marito sulla scaletta dell’aereo a Londra. La scena richiama un episodio analogo avvenuto in Vietnam, alimentando curiosità e speculazioni sul loro rapporto. Un dettaglio che continua a far parlare, lasciando il pubblico a chiedersi cosa si nasconda dietro queste immagini cariche di emozioni.

La scena ricorda un episodio simile accaduto poco più di un mese fa in Vietnam, dove un video mostrava un presunto schiaffo di Brigitte a Emmanuel mentre si preparavano a scendere dall’aereo Un altro episodio di tensione tra i coniugi dell'Eliseo ha catturato l'attenzione del pubblico, questa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Brigitte Macron ignora Emmanuel, rifiutata la mano del marito sulla scaletta dell'aereo a Londra, ancora tensione fra i due - VIDEO

Brigitte Macron schiaffeggia Emmanuel. In un video la lite presidenziale (Smentita dall’Eliseo) - Roma, 26 maggio 2025 - Un video dell'Associated Press ha catturato l'attenzione della Francia, mostrando una presunta lite tra Brigitte e Emmanuel Macron al loro arrivo in Vietnam.

Macron snobbato (di nuovo) da Brigitte all'arrivo a Londra, la mano rifiutata e il gelo: crisi di coppia all'Eliseo? - I video; La tensione tra Emmanuel e Brigitte Macron in Vietnam continua: il gelo in pubblico è evidente; Lo schiaffo di Brigitte a Macron. Cosa è successo.

Brigitte Macron rifiuta la mano di Emmanuel scendendo dall’aereo: quando la galanteria diventa un’offesa per le donne - Brigitte Macron ha rifiutato la mano tesa del marito Emmanuel mentre scendeva dall’aereo presidenziale per la visita di Stato nel Regno Unito. Come scrive msn.com

Brigitte Macron rifiuta la mano del presidente francese mentre scende dall’aereo: il video - Emmanuel Macron allontanato dalla moglie all'arrivo in UK Dopo 'lo schiaffo di Hanoi', lo 'sdegno di Londra'. Riporta informazione.it