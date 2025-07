Calciomercato Inter nuova idea dal sud America per Marotta | spunta un classe ’09 per i nerazzurri

Calciomercato Inter si infiamma con una nuova idea dal Sud America: un talento argentino potrebbe presto vestire nerazzurro. I dirigenti interisti, sempre attenti alle gemme emergenti, hanno puntato gli occhi su Lucas Scarlato, centrocampista offensivo classe 2009 del River Plate. La trattativa è a uno stadio avanzato e promette di portare un nuovo volto di qualità a Milano. Ecco tutti i dettagli di questa affascinante operazione di mercato che potrebbe rivoluzionare il futuro dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, i nerazzurri tengono sotto stretto controllo un giovanissimo talento dall'Argentina: tutti i dettagli. L' Inter sembra essere pronta a chiudere un'importante trattativa di mercato per portare a Milano un giovane talento argentino. Lucas Scarlato, centrocampista offensivo classe 2009 in forza al River Plate, sarebbe infatti a un passo dall'unirsi ai nerazzurri. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il ragazzo, soprannominato "Pipa" in patria, è uno dei gioielli dell' Under 17 argentina e si prepara a intraprendere una nuova avventura in Europa. Scarlato ha attirato l'attenzione di molti osservatori per le sue qualitĂ tecniche e il suo atteggiamento in campo che lo hanno incluso a pieno titolo nel calciomercato Inter.