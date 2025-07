Elden Ring | Ben Whishaw affiancherà Kit Connor nell' adattamento di Alex Garland?

L'attesa per l'adattamento di Elden Ring si infiamma: si vocifera che il celebre attore britannico Ben Whishaw potrebbe affiancare il giovane Kit Connor sotto la regia e la sceneggiatura di Alex Garland. Con pochi dettagli ufficiali, i fan sono in fermento, sognando un cast stellare per questa trasposizione tanto attesa. La domanda ora è: quale magia riuscirà a creare questa squadra di talenti?

Un attore britannico di grande talento potrebbe affiancare il giovane Kit Connor, possibile protagonista - secondo i rumor - dell'adattamento videogame di Alex Garland. Pochissimi al momento i dettagli sul preannunciato adattamento di Elden Ring da parte del regista e scrittore Alex Garland. Mentre i fan del videogame di culto fremono, a gettare benzina sul fuoco interviene l'insider Jeff Snyder, preannunciando l'ingaggio di Ben Whishaw nel cast. Secondo il rumor, Whishaw affiancher√† il presunto protagonista Kit Connor nell'adattamento del popolare videogioco targato Bandai Namco Entertainment in fase di sviluppo per A24. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Elden Ring: Ben Whishaw affiancher√† Kit Connor nell'adattamento di Alex Garland?

