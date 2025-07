Scontro totale tra club sfuma l’obiettivo del Napoli? Lo scenario

Il mercato del Napoli si infiamma, ma l’obiettivo più ambizioso sfuma all’ultimo minuto: la richiesta di 50 milioni sembra aver messo in dubbio il trasferimento di uno dei protagonisti della scorsa stagione. Mentre si avvicina il ritiro di Dimaro, il club azzurro lavora intensamente per rinforzare la rosa e affrontare con slancio le sfide della nuova annata, pronta a riscrivere ancora una volta la propria storia.

La richiesta di 50 milioni sembra allontanare definitivamente l'arrivo a Napoli di uno dei principali protagonisti della scorsa annata In attesa dell'inizio ufficiale della stagione 20252026, fissato per il 17 luglio con il consueto ritiro a Dimaro, continuano le trattative di mercato del Napoli. Il DS Manna è al lavoro per rinforzare numericamente e qualitativamente la rosa dei campioni d'Italia, chiamati a confrontarsi su ben quattro fronti. Nelle ultime ore, tuttavia, sembra essere tramontata la possibilità di vedere in maglia azzurra uno dei nomi più richiesti da Antonio Conte. 50 milioni per Dan Ndoye: c'è l'ultimatum del Bologna.

