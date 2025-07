F1 25 si tinge di cinema | arrivano gli Scenari Capitolo ispirati a F1 THE MOVIE

f1 25 si tinge di cinema, portando l’emozione delle corse sul grande schermo direttamente nel gioco. Arrivano gli scenari capitolo ispirati a F1: The Movie, il film evento di Apple Original Films e Warner Bros. Preparati a vivere un’esperienza coinvolgente e cinematografica, dove ogni curva diventa una scena emozionante. Dalla sala al circuito, il volante è nelle tue mani, pronto a scrivere la tua storia...

EA SPORTS F1 25 accelera verso l’estate con sei nuove Sfide cinematografiche ispirate a F1 THE MOVIE, il film evento di Apple Original Films e Warner Bros. I fan della Formula 1 possono finalmente mettersi al volante dell’APXGP e vivere in prima persona i momenti più intensi del blockbuster, grazie ai nuovi Scenari Capitolo disponibili per chi ha preordinato l’ Iconic Edition o acquistato il contenuto aggiuntivo separatamente. Dalla sala al circuito: cinema e videogiochi si fondono in un’esperienza inedita. Gli Scenari Capitolo permettono ai giocatori di scendere in pista nei panni di Sonny Hayes e Joshua Pearce, i protagonisti del film, e affrontare sei gare ad alta tensione ambientate in circuiti iconici: Silverstone, Monza, Zandvoort, Città del Messico, Spa-Francorchamps e Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it