Juve tra nuovi colpi e uscite pesanti | Tudor alle prese con un maxi-raduno da 50 giocatori

La Juventus si trova al centro di un’estate intensa, tra nuove acquisizioni e uscite importanti, mentre Tudor si confronta con un maxi raduno di 50 giocatori. La “semi-rivoluzione” in atto mira a rinvigorire la rosa con sette colpi strategici, tutti pensati per plasmare una squadra che rispecchi i valori e le idee dell’allenatore. Un percorso di trasformazione che promette di scrivere un nuovo capitolo della storia bianconera.

La Juventus si prepara a un’estate di fuoco. Mentre le trattative per Francisco Conceição e Jadon Sancho restano in una fase di riflessione, dalle parti della Continassa si lavora senza sosta per dare forma a una vera e propria rifondazione. Una semi-rivoluzione, la definisce Tuttosport, con all’orizzonte sette colpi in entrata distribuiti su tutti i reparti, con l’obiettivo di offrire a Igor Tudor una squadra plasmata secondo i suoi principi tattici. David ha aperto la serie, ma il mercato è appena iniziato. Il primo tassello è già stato messo con l’arrivo di Jonathan David, attaccante di razza che ha inaugurato la campagna acquisti della Juve. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

In questa notizia si parla di: colpi - juve - uscite - pesanti

Ultimissime Juve LIVE: pronti tre colpi top per rilanciare le ambizioni scudetto, tutte le novità dall’infermeria - Rimanete con noi per le ultimissime sulla Juventus! Siamo pronti a rivelarvi tre colpi top per rilanciare le ambizioni scudetto e a fornirvi tutte le novità dall'infermeria.

Siamo in LIVE per commentare il post partita di Real Madrid-Juventus! #juventusnews24 #realmadridjuve #machepartitahaivisto #juve #mondialeperclub Vai su Facebook

Calciomercato Juve, il giocatore è pronto all’addio: due squadre fanno sul serio; Tutti i colpi di mercato delle squadre di Serie A: chi si è rinforzato e chi no; Quanto sta guadagnando la Juventus sul calciomercato vendendo i migliori giovani della NextGen.

Non solo Sancho: la Juve chiude un altro colpo da 30 milioni - La Juventus viaggia spedita verso quelli che sono gli obiettivi di calciomercato che non si fermeranno a David e Sancho in avanti. Si legge su calcionow.it

Juventus: bilancio in rosso e strategia per il rilancio - La Juventus chiude il bilancio 2024 con una perdita di 199,2 milioni: aumento di capitale e strategie per migliorare i conti e il mercato. Segnala finanza.com