Sanità | la Sen Sbrollini lancia l’allarme sulla carenza di pediatri di famiglia in Italia

Sanit224 La senatrice Sbrollini lancia l’allarme: in Italia mancano oltre 500 pediatri di famiglia e, entro il 2028, più di 2.500 medici andranno in pensione. Una crisi che mette a rischio il diritto alla salute di milioni di famiglie, richiedendo interventi immediati. La situazione evidenzia l’urgenza di un piano strategico per rafforzare il settore pediatrico e garantire un futuro sicuro ai nostri bambini e alle loro famiglie.

“In Italia mancano oltre 500 pediatri di famiglia e, secondo le stime, entro il 2028 saranno più di 2.500 i medici che andranno in pensione. Una vera e propria emergenza sanitaria che rischia di compromettere il diritto alla salute di milioni di famiglie”. A lanciare l’allarme è la Senatrice Daniela Sbrollini, vicepresidente della X Commissione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Sanità: la Sen. Sbrollini lancia l’allarme sulla carenza di pediatri di famiglia in Italia

In questa notizia si parla di: sbrollini - allarme - pediatri - famiglia

Sanità: la Sen. Sbrollini lancia l’allarme sulla carenza di pediatri di famiglia in Italia.

Allarme medici di famiglia e pediatri. Asl5 costretta ad alzare i massimali - Asl5 costretta ad alzare i massimali Camici bianchi in pensione, azienda obbligata ad aumentare il numero di pazienti a carico dei dottori. Scrive lanazione.it

Meningiti, allarme dei pediatri: coperture vaccinali in calo in ... - MSN - L'allarme dei I pediatri di famiglia: la copertura contro meningococco B è ferma al 50%, serve una rete integrata e anagrafe vaccinale potenziata. Segnala msn.com