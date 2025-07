La serie antologica Monster di Netflix viene rinnovata per la quarta stagione

Netflix conferma il suo impegno nel franchise Monster, rinnovando la serie antologica per una quarta stagione, già in fase di sviluppo. Questa nuova stagione promette di catturare l’attenzione degli appassionati con il racconto del celebre processo del 1892 a Lizzie Borden, consolidando il successo della produzione nel panorama true-crime. Un’investimento che dimostra come Monster continui a essere un pilastro imperdibile dello streaming, pronto a sorprendere ancora una volta gli spettatori e ad espandere i confini del genere.

Netflix vuole investire nel suo franchise Monster, con una quarta stagione già nelle prime fasi di sviluppo, come rivelato da Variety. La serie, che è diventata un fiore all'occhiello per l'offerta true-crime dello streaming, si concentrerà sul leggendario processo del 1892 a Lizzie Borden. Questa pianificazione è un importante voto di fiducia nella serie antologica, che ha costantemente ottenuto numeri di spettatori enormi, a partire dal record di Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story e proseguendo con il grande successo Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. Netflix sta attualmente lavorando al prossimo capitolo della serie, intitolato ufficialmente Monster: The Original Monster, che esplorerà la vita dell'assassino Ed Gein.

Mister Movie | Fratelli Menendez: Svolta Inaspettata! “Liberi” grazie alla serie Netflix Monster 2 - Dopo anni di detenzione per l’omicidio dei genitori, i fratelli Menendez potrebbero ottenere la libertà vigilata grazie all’interesse suscitato dalla serie Netflix "Monster 2".

