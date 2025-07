Ironheart Marvel dà il suo benvenuto a Mefisto | ecco il villain in un' immagine ufficiale

Il mondo Marvel si arricchisce di un nuovo e inquietante protagonista: Mefisto, interpretato da Sacha Baron Cohen. Dopo settimane di mistero, i Marvel Studios hanno svelato ufficialmente il villain in un’immagine esclusiva, lasciando i fan senza fiato. La sua presenza nel finale di stagione di Ironheart promette di rivoluzionare le dinamiche del MCU. Ma cosa ci attende ora? Scopriamolo insieme, perché il peggio deve ancora arrivare...

Dopo averlo tenuto segreto per circa una settimana, i Marvel Studios hanno rivelato finalmente il personaggio interpretato da Sacha Baron Cohen Le voci secondo cui Sacha Baron Cohen si fosse unito al MCU nel ruolo di Mefisto circolavano già prima che Ironheart entrasse in produzione più di 4 anni fa, ma i Marvel Studios non hanno mai ufficializzato il suo casting, riuscendo comunque a far sembrare il suo debutto nel finale di stagione un evento piuttosto importante. Come previsto, lo stregone demoniaco si rivela essere colui che ha fornito a The Hood il suo potente mantello, ma quando Riri Williams sconfigge il suo ex alleato, Mephisto mette gli occhi sulla nostra eroina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it