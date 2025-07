Cane legato ai binari e ucciso a Siracusa un uomo confessa | In città affissi i manifesti con i volti dei colpevoli

Una triste vicenda scuote Siracusa: un uomo, coinvolto nel dramma del cane legato ai binari e ucciso, ha rivelato i nomi dei presunti mandanti e responsabili. Manifesti affissi in città con i loro volti alimentano il dibattito sulla giustizia, mentre le associazioni locali si mobilitano per chiedere risposte e tutela per gli animali e la comunità . La verità deve emergere, perché nessuno sia lasciato solo dinanzi a simili orrori.

Ignoti hanno rivelato l'identità dei presunti mandanti ed esecutori del gesto. Le associazioni locali chiedono giustizia.

