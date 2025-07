Una Birkin in regalo alla mamma Lazza mantiene la promessa e lo fa sul palco del suo concerto a san Siro

Un gesto di incredibile emozione e gratitudine: un rapper mantiene la promessa fatta in musica, regalando alla mamma una Birkin sul palco di San Siro. Tra le note e il pubblico emozionato, si rinnova il legame tra artista e famiglia, trasformando un sogno in realtà. Un momento che rimarrà impresso nei cuori di tutti, dimostrando che le promesse più sincere valgono più di mille parole.

Il rapper l'aveva detto anni fa tra le strofe di una sua canzone: «Mamma, ti regalerò una Birkin». Promessa mantenuta. Sul palco di San Siro, durante il concerto, l'artista ha donato alla madre la lussuosissima borsa dei desideri della maison Hermès in segno di riconoscenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Una Birkin in regalo alla mamma. Lazza mantiene la promessa, e lo fa sul palco del suo concerto a san Siro

