Genova usura dietro a un giro di scommesse clandestine condannati ex boss della mafia e i suoi amici

A Genova si apre un nuovo capitolo nella lotta contro l’usura e il crimine organizzato, con un’indagine che ha portato alla condanna di ex boss della mafia e dei loro complici coinvolti in un giro di scommesse clandestine e usura. Nonostante le vittorie giudiziarie, molte vittime hanno negato le prove raccolte, evidenziando le complesse dinamiche di un sistema oscuro che ora si cerca di smantellare, offrendo speranza di giustizia e rinascita.

Molte delle vittime davanti ai giudici hanno negato le evidenze delle intercettazioni e dei pedinamenti e soltanto una si è costituita parte civile Il tribunale di Genova ha condannato a 8 anni di reclusione Giovanni Bizzarro e a 6 anni e 4 mesi di carcere Roberto Sechi, accusati di associazi.

