Digital Omnibus | la Commissione UE pronta a riscrivere le regole su AI dati e cybersecurity

La Commissione UE si prepara a riscrivere le regole su AI, dati e cybersecurity con il Digital Omnibus, un pacchetto che promette semplificazioni e innovazione. Questo cambiamento fondamentale richiede un ruolo attivo delle imprese, chiamate a contribuire alla definizione delle nuove norme. È un’opportunità unica per modellare il futuro digitale dell’Europa, rafforzando sicurezza, trasparenza e competitività . Le aziende sono pronte a scrivere questa nuova pagina?

Con il digital omnibus In arrivo semplificazioni delle regole UE sull’intelligenza artificiale. Decisivo il ruolo delle imprese per scrivere le nuove norme. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Digital Omnibus: la Commissione UE pronta a riscrivere le regole su AI, dati e cybersecurity

In questa notizia si parla di: digital - omnibus - regole - commissione

#Omnibus: Consiglio taglia, Parlamento in bagarre - https://eticanews.it/omnibus-consiglio-taglia-parlamento-in-bagarre/… Le istituzioni europee si preparano ai triloghi sulla proposta di direttiva Omnibus della Commissione. Il Consiglio ha già adottato una po Vai su X

Ne avevamo parlato già a maggio del blitz #salvaSpinelli confezionato da Salvini e Rixi: allora eravamo riusciti a fermare quella prima forzatura, pensata per tutelare gli interessi di Spinelli. Ma sapevamo che ci avrebbero riprovato. Ieri, in Commissione Traspo Vai su Facebook

Modifiche al GDPR: la proposta di regolamento; Pacchetto Omnibus, tutte le proposte di semplificazione della Commissione Ue; Sostenibilità e due diligence: gli eurodeputati approvano il delay sulle nuove regole.

Ddl Omnibus, completato l'esame in commissione regionale - RaiNews - Ddl Omnibus, completato l'esame in commissione regionale Tra le nuove regole, una semplificazione della concessione degli spazi pubblici per le troupe cinematografiche, e una nuova procedura per ... Riporta rainews.it

Il 2025 dell’Unione Europea, come cambieranno le regole e cosa ... - MSN - Infine, la Commissione intende rafforzare la leadership europea ... Secondo msn.com