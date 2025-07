Due minuti di rutti in prima serata su Rai2 il pubblico s’infuria | Pago il canone per farmi ruttare in faccia? Cosa è successo nel programma di Pino Insegno e Roberto Ciufoli

In prima serata su Rai2, due minuti di rutti con ritmo e ironia hanno scatenato l’infuriare del pubblico. “Facci Ridere”, il nuovo show di Pino Insegno e Roberto Ciufoli, ha portato in scena un talento decisamente insolito: Ruttovibe, star sui social con oltre 800 mila follower, che trasforma i rutti in performance musicali. Ma quanto può spingersi il divertimento? La risposta è tutto da scoprire…

Due minuti di rutti in prima serata su Rai2. " Facci Ridere " è il nuovo show condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli, prodotto dalla società Stand by me di Simona Ercolani. Nell'ultima puntata del programma comico è arrivato il concorrente Christian Commisso in arte (se così si può definire) Ruttovibe, già noto sui social dove conta solo su Instagram più di 800 mila follower. Il suo talento? Ruttare al ritmo di musica. Esibizione non particolarmente elegante che ha fatto sorridere i conduttori e la giuria formata da Nancy Brilli, Lello Arena e Gabriele Cirilli. Meno i telespettatori e gli utenti social che hanno stroncato la performance rilanciata dall'account Boicotterai (un nome che ha una missione chiara).

