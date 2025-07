Musica cultura e dibattiti a Quinzano con la Festa della Cgil

Preparati a vivere un weekend all’insegna di musica, cultura e dialogo presso la Festa della Cgil di Verona, dal 11 al 13 luglio a Quinzano. Un’occasione imperdibile per immergersi in incontri stimolanti, assaporare eccellenze culinarie e divertirsi con tutta la famiglia. Con serate ricche di dibattiti e musica dal vivo, questa festa promette di diventare il cuore pulsante della comunità. Non mancare!

Torna la festa della Cgil di Verona, dall’11 al 13 luglio sull’area verde di Via Bresciani a Quinzano. Un fine settimana all’insegna della musica, della cultura e del confronto, con cucina, bar e angolo bimbi, ogni sera a partire dalle 18.30. Venerdì 11 luglio la segretaria generale Cgil. 🔗 Leggi su Veronasera.it

VENERDÌ 11 LUGLIO CULTURA Appuntamento con la festa di CGIL Verona in Via Bresciani, a Quinzano (area verde della 2° Circoscrizione, di fronte alle piscine Santini) per la prima serata di festa e incontri. Durante la serata Alberto "BEBO" Guidetti de Lo Vai su Facebook

