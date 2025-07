Registratore Telematico Irregolare | la Finanza ipotizza un danno erariale da 600mila euro La scoperta delle Fiamme Gialle in una gelateria di Terracina

Scoperta shock a Terracina: una gelateria utilizza un registratore telematico irregolare, nascondendo circa 600 mila euro di ricavi. Un intervento delle Fiamme Gialle di Latina ha smascherato l’evasione fiscale, evidenziando un danno erariale considerevole. La lotta contro le frodi fiscali continua senza sosta: restate aggiornati sui nostri approfondimenti e scoprite come la Guardia di Finanza tutela la legalità nel nostro Paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare l’evasione fiscale e le frodi fiscali, la Guardia di Finanza di Latina ha individuato una gelateria che utilizzava un registratore telematico non conforme. L’attivitĂ commerciale è stata accusata di aver occultato corrispettivi per circa 600 mila euro, un danno significativo per le casse dello Stato. Il Controllo della Guardia di Finanza. I finanzieri della Compagnia di Terracina hanno effettuato un controllo su un esercizio commerciale molto frequentato, particolarmente durante la stagione estiva, che ha visto un consistente aumento del flusso turistico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Registratore Telematico Irregolare: la Finanza ipotizza un danno erariale da 600mila euro. La scoperta delle Fiamme Gialle in una gelateria di Terracina

In questa notizia si parla di: registratore - telematico - finanza - gelateria

Registratore telematico manomesso: gelateria nasconde 600mila euro al Fisco - Le autoritĂ hanno scoperto una gelateria che, attraverso un registratore telematico manomesso, nascondeva ben 600 mila euro al fisco.

Registratore telematico manomesso: gelateria nasconde 600mila euro al Fisco; Gelateria con registratore truccato: evasi 600mila euro di incassi in quattro anni; Terracina, gelateria con registratore manomesso: evasi 600mila euro in quattro anni.

Gelateria con registratore truccato: evasi 600mila euro di incassi in quattro anni - Controlli della Guardia di Finanza a Terracina: il registratore non era connesso alla rete dell’Agenzia delle Entrate e gli scontrini, seppur apparentemente regolari, non venivano trasmessi ... Si legge su latinaoggi.eu

Qr- code Registratore Telematico - FISCOeTASSE.com - Salve, mio figlio ha una attività di gelateria, ha saputo che se non ha il Qr- Segnala fiscoetasse.com