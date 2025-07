Avellino il jazz torna protagonista con Sound Park | tre serate sotto le stelle nel Parco del Teatro Carlo Gesualdo

Avellino si accende di magia e note con l’edizione 2025 di Sound Park, tre serate sotto le stelle nel suggestivo Parco del Teatro Carlo Gesualdo. Un’occasione unica per riscoprire il jazz in un’atmosfera incantata, circondati dalla natura e dall’arte. La rassegna, curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune, promette emozioni indimenticabili e grandi protagonisti della scena jazzistica. Non perdere questa straordinaria esperienza musicale all’aperto!

AVELLINO – con l’edizione 2025 di Sound Park, la città di Avellino ospita tre concerti all’aperto tra luglio e agosto, riportando la grande musica jazz nella suggestiva cornice del Parco del Teatro “Carlo Gesualdo”. La rassegna, curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Avellino, sarà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

avellino - jazz - sound - park

