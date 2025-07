Sabrina Scampini rompe il silenzio | Sui social serve un limite alla cattiveria

Sabrina Scampini rompe il silenzio sui social, chiedendo un limite alla cattiveria. Dopo un commento offensivo riguardo al suo stato di salute, la giornalista di Quarto Grado ha deciso di reagire pubblicamente, denunciando la crudeltà degli haters. La sua scelta di parlare è un potente messaggio contro l’odio online, invitandoci tutti a riflettere su un tema che riguarda la dignità di ognuno di noi.

Offesa con un commento shock, la giornalista reagisce pubblicamente. Sabrina Scampini, nota giornalista Mediaset e volto del programma Quarto Grado, ha deciso di denunciare pubblicamente un hater, dopo aver ricevuto un commento profondamente offensivo sul suo stato di salute: "Eh, ha avuto un brutto tumore. Poi purtroppo è guarita." Di fronte a tanta crudeltà, Scampini ha scelto di non tacere. In un'intervista all' Adnkronos, ha dichiarato: "I social vengono usati come un'arma. Non si può scrivere qualsiasi cosa. Quando si parla di malattia o di morte, si supera ogni limite, e io non posso più tollerarlo, nemmeno essendo molto paziente.