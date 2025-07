Dune 3 | si torna ad Arrakis con la prima foto dal set

Sei pronto a immergerti di nuovo nell’universo epico di Dune? Dopo il successo del primo capitolo, il terzo film della saga, "Dune - Parte Tre", prende vita con riprese già in corso e la prima foto ufficiale dal set che ha fatto impazzire i fan. Denis Villeneuve torna alla regia per continuare questa straordinaria avventura. L’attesa sta per finire: l’universo di Dune sta per espandersi ancora.

Dopo la conferma che il titolo ufficiale del film sarà Dune - Parte Tre, Denis Villeneuve e la produzione hanno annunciato il ritorno sul set La prima foto scattata dal set di Dune - Parte Tre è stata diffusa online, subito dopo l'annuncio del titolo ufficiale di questo terzo film del franchise prodotto da Warner Bros. che vedrà il ritorno alla regia di Denis Villeneuve. La produzione è ufficialmente in corso. Sequel di Dune del 2021 e di Dune - Parte Due del 2024, Dune: Part Three vedrà Timothée Chalamet riprendere il suo ruolo di Paul Atreides, oltre al ritorno di Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy e Jason Momoa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dune 3: si torna ad Arrakis con la prima foto dal set

In questa notizia si parla di: dune - prima - torna - arrakis

Dune presenta un spin-off dedicato a shai-hulud prima del ritorno al cinema - Dune presenta un nuovo spin-off dedicato a Shaihulud, ambientato prima del ritorno al cinema nel 2026.

? Crazy Summer… sabbia, spezia e strategia! Questa settimana Dune – La Guerra per Arrakis è al -40%! Rivivi l’epica lotta tra Atreides e Harkonnen per il controllo del deserto e della preziosa spezia melange. Wargame asimmetrico con fazioni uniche e s Vai su Facebook

Dune 3: si torna ad Arrakis con la prima foto dal set; Dune: Parte 3, c'è un importante aggiornamento sul team creativo e promette benissimo!; Dune: Parte 3, prima foto ufficiale! Si torna su Arrakis.

Dune 3: si torna ad Arrakis con la prima foto dal set - Parte Tre è stata diffusa online, subito dopo l'annuncio del titolo ufficiale di questo terzo film del franchise prodotto da Warner Bros. Scrive msn.com

Dune: Parte 3, prima foto ufficiale! Si torna su Arrakis - Ricordiamo che il prossimo capitolo della saga di fantascienza tratta dai romanzi di Frank Herbert ha cambiato titolo e ora da Dune: Messia è conosciuto come Dune: Parte 3, a fornire una sorta di ... Riporta cinema.everyeye.it