Tragedia familiare a Milano | accoltella e uccide la madre e poi si suicida

Una terribile tragedia ha scosso Milano questa mattina, lasciando la città sgomenta. In via Scheiwiller, un uomo di 44 anni ha ucciso la madre di 73 anni e poi si è suicidato, lasciando dietro di sé un’impressionante scena di dolore e confusione. La comunità si chiede cosa possa aver portato a questa spirale di violenza familiare, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi che hanno sconvolto il quartiere Corvetto.

Tragedia familiare si è consumata questa mattina in via Scheiwiller. La polizia ha trovato la donna accoltellata in casa e il figlio privo di vita sul marciapiede. Tragedia familiare a Milano. Una tragedia familiare ha sconvolto Milano nelle prime ore della mattinata. In via Scheiwiller, nel quartiere Corvetto nella zona sud della città, un uomo di 44 anni ha ucciso la madre di 73 accoltellandola e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra dell'ottavo piano. Come riporta TGCom24 a lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti, dopo aver visto il corpo dell'uomo riverso sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia, che hanno fatto la macabra scoperta all'interno dell'abitazione.