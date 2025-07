Dirigenza Juve Albanese svela | La situazione è un po’ troppo ingarbugliata non ci sono idee chiare Ecco quando potrebbe arrivare il nuovo direttore tecnico

La dirigenza della Juventus naviga in acque agitate, con il futuro direttore tecnico ancora avvolto nel mistero. Giovanni Albanese svela i possibili sviluppi, evidenziando l'incertezza che permea le decisioni strategiche della societĂ bianconera. La ricerca di stabilitĂ e chiarezza si fa sempre piĂą urgente, ma quando arriverĂ il nuovo volto che guiderĂ il mercato e il progetto sportivo? Ecco le ultime novitĂ sulla situazione Juve.

Dirigenza Juve, Albanese svela quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane in casa bianconera. La Juve si trova in una fase di incertezze interne riguardo alla figura del direttore sportivo e del direttore tecnico, ruoli fondamentali per guidare il mercato e tracciare la strada per il futuro della squadra. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, la situazione appare piuttosto ingarbugliata, con visioni divergenti all'interno della dirigenza bianconera, creando confusione e incertezze su come procedere con il rafforzamento della rosa. PAROLE – «Si sta ingarbugliando un po' troppo la situazione in casa Juve per i dirigenti.