Il Benevento Next Gen guarda al futuro il presidente Pepe | Sarà una stagione calcistica esplosiva

Il Benevento Next Gen guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, sotto la guida del presidente Pepe, pronto a scrivere un'altra stagione ricca di emozioni e successi. Dopo aver conquistato la coppa di categoria e concluso l’anno al 8° posto in campionato, il club si prepara a nuovi traguardi, consapevole che ogni sfida è un passo verso un domani ancora più brillante. La strada è tracciata: il meglio deve ancora venire.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo la vittoria della coppa di categoria e un 8° posto in campionato, le strade tra il Benevento Next Gen e Mister Vincenzo De Caro si separano. Nel corso dell'incontro, durato circa una 40 di minuti, tra il presidente Alessandro Pepe ed il tecnico sannita De Caro si è convenuti sulla bellezza e la unicità del progetto ma anche sulla necessità di proseguire in modo spedito per raggiungere obiettivi prefissi che rischiano di perdersi di vista per distrazioni esterne. Il presidente Pepe ha tenuto a puntualizzare che "la squadra tecnica, che ha lavorato in questi mesi, composta dal mister Vincenzo De Caro, Franco Nazzaro mister in seconda, Emanuele Pulli preparatore e Kristian Luzi preparatore dei portieri, ha ottenuto risultati incredibili ad inizio anno, nonostante la scelleratezza e la superficialità di chi li aveva preceduti e per questo – continua Pepe – resteremo sempre grati per il lavoro svolto.

