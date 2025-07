Perché Marco Asensio può far comodo all’Inter

L'Inter punta a rinvigorire il suo attacco, e Marco Asensio potrebbe essere la mossa vincente. La sua versatilità, tecnica sopraffina e capacità di svoltare le partite lo rendono un obiettivo allettante per i nerazzurri, pronti a dare una scossa alla propria rosa. Scopriamo insieme i sei motivi che fanno di Asensio il profilo ideale per l'Inter, un talento che può davvero fare comodo ai nerazzurri.

L'Inter guarda a Marco Asensio per alzare il livello della rosa e dare nuova linfa al reparto offensivo. L'indiscrezione arriva dalla Gazzetta dello Sport, che racconta come il fantasista spagnolo sia entrato nei radar nerazzurri su spinta di Cristian Chivu, pronto a dare una nuova identità alla squadra con un "cambio di stile" tra centrocampo e attacco. Ma cosa rende Asensio un profilo davvero interessante per l'Inter? Sono almeno sei i motivi che fanno pensare a un matrimonio vantaggioso secondo la Gazzetta. 1. Versatilità tattica Asensio può giocare dietro alla coppia Thuram-Lautaro (la famosa ThuLa) oppure da mezza punta nel 3-4-2-1.

