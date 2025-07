Scooterista 16enne ferita nello scontro con un’auto | portata in elicottero al Meyer

Un incidente drammatico scuote Peccioli, nel cuore della provincia di Pisa, dove una giovane scooterista di 16 anni è rimasta gravemente ferita in un scontro con un'auto. La sua vita ha subito un rapido cambio di rotta, portandola d'urgenza al Meyer in elicottero. Un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale e quanto ogni istante possa cambiare tutto.

Peccioli (Pisa), 10 luglio 2025 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio, poco dopo le 17, nel territorio comunale di Peccioli, in provincia di Pisa. Coinvolti un'auto e uno scooter: ad avere la peggio è stata una ragazza di 16 anni, che si trovava alla guida del ciclomotore. La giovane, rimasta ferita nell'impatto, è stata immediatamente assistita dal personale del 118, intervenuto con più mezzi di soccorso, tra cui un'ambulanza della Misericordia di Peccioli, un'auto medica, un'unità mobile di soccorso e l'elisoccorso regionale. Le condizioni della ragazza sono apparse inizialmente stabili, ma a causa della dinamica del sinistro si è preferito il trasporto d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, specializzato nella cura dei minori.

