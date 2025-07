Fognini l' arte della difesa del bel tennis contro i picchiatori moderni

Fognini ha incarnato l’arte della difesa nel bel tennis, sfidando i moderni picchiatori con stile e classe. Il suo ritiro, arrivato al momento giusto ma nel giorno sbagliato, lascia un vuoto e un grande rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere. Tuttavia, il suo ricordo più vivido resta lo spettacolo con Alcaraz: Fabio è stato il cuore pulsante del tennis, un vero protagonista delle emozioni sul campo.

Fognini come George Best, ha ricordato a Wimbledon e al tennis chi sarebbe e potuto essere - Fabio Fognini, come George Best, ha rivolto uno sguardo al passato e ai sogni non realizzati, ricordando a Wimbledon e al tennis chi potrebbe essere e cosa avrebbe potuto raggiungere.

