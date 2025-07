ENPA ed EMMA affermano la legittimità e l’importanza dei modelli Consent or Pay per la stampa

ENPA ed EMMA ribadiscono l'importanza dei modelli "Consent or Pay" come strumenti legittimi per sostenere il giornalismo di qualità e garantire una distribuzione equa dei ricavi. In un’epoca in cui l’informazione digitale evolve rapidamente, queste associazioni europee continuano a promuovere un equilibrio tra accesso al pubblico e sostenibilità economica. Mentre il dibattito si intensifica, il loro ruolo diventa cruciale nel plasmare il futuro dell’editoria.

Le associazioni europee degli editori di giornali ENPA ed EMMA sostengono fermamente la legalità e l'uso dei modelli "Consent or Pay" binari da parte degli editori di giornali come un metodo legittimo per monetizzare i contenuti editoriali e garantire un giornalismo sostenibile. Mentre il dibattito su questi modelli continua in tutta Europa, anche nel contesto di procedimenti giudiziari e consultazioni pubbliche nazionali, ENPA ed EMMA desiderano sottolineare il ruolo chiave di questi modelli nel sostenere un ecosistema mediatico pluralistico, professionale e accessibile. I modelli "Consent or Pay" permettono ai lettori di accedere ai contenuti editoriali pagando un corrispettivo in denaro o acconsentendo all'uso dei loro dati per ricevere pubblicità personalizzata.

