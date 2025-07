Cosa sappiamo sugli incendi fra Fiumicino e Roma | sono dolosi trovati i punti di innesco

Gli incendi tra Fiumicino e Roma destano grande preoccupazione: le autorità hanno identificato punti di innesco, incluso un'eventuale bottiglia incendiaria, rafforzando l'ipotesi di dolo. A poche ore dalla messa in sicurezza dell’area vicino a Parco Leonardo, si delineano i contorni di un gesto intenzionale che mette a rischio cittadini e ambiente. La verità si fa strada, ma è fondamentale restare informati e vigili. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

A poche ore dalla messa in sicurezza della zona colpita dagli incendi, a ridosso del centro abitato di Parco Leonardo, l'ipotesi dolosa sembra essere confermata: trovati i punti di innesco nell'area, fra cui una bottiglia incendiaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

