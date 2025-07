Il maxi incendio al confine tra Fiumicino e Roma era doloso trovato il punto di innesco

Il maxi incendio tra Fiumicino e Roma, scoppiato ieri e ora confermato come doloso, ha causato panico e danni ingenti. In via delle Arti, le fiamme hanno minacciato il cuore di Commercity, costringendo all’interruzione dei treni e creando un forte allarme tra i residenti. Le indagini hanno individuato il punto di innesco, lasciando emergere molti interrogativi sulla sicurezza della zona. La vicenda si conclude con la speranza di una pronta risposta alle cause di questo grave episodio.

