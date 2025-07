Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2025 ore 11 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio dedicato a informarvi sulle condizioni del traffico nella regione Lazio. Oggi, 10 luglio 2025 alle 11:25, segnalazioni di rallentamenti e code lungo il raccordo anulare e le principali arterie di Roma, a causa di un incidente sulla carreggiata interna Trionfale. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo va segui un incidente troviamo traffico Incoronato sulla carreggiata interna Trionfale sarai a proseguendo per traffico intenso mi sono di rallentamenti tra detiene via del mare Andiamo in esterna del traffico da letto tra Roma Fiumicino e via del mare tra Ardeatine Tuscolana altezza della Prenestina code sulla Roma Fiumicino notizie ponte della Magliana in direzione l'Eur nelle cu di interessano anche la Flaminia tra i due punti e il raccordo in direzione di quest'ultimo incolonnamenti sull'Aurelia all'altezza del raccordo in direzione di Malagrotta infine proseguono fino al 6 agosto i lavori di riqualificazione alla stazione di Euclide della ferrovia regionale Roma Viterbo via Termine lavori i treni in direzione Montebello transitano senza fermarsi regolarmente effettuata invece dei treni in direzione di Flaminio da Tommaso Renzi Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2025 ore 11:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

#Treni | #Lavori | Modifiche Ferrovie Laziali Regione Lazio, cancellazioni, limitazioni/variazioni e sostituzioni con bus 9 e 10 #luglio, per lavori alla stazione di Roma Ostiense, per alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Vit Vai su Facebook

Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; La grossa inchiesta per corruzione sugli appalti pubblici a Roma; Libro bianco delle infrastrutture, la viabilità è il vero problema delle aziende di Roma Est.