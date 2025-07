Giornale tedesco accusa l’Italia | non si riprende i migranti

Il giornale tedesco Bild accusa l’Italia e altri Stati europei di non collaborare nella gestione dei migranti, sottolineando come la responsabilità ricada soprattutto sulla Germania. Un’accusa che mette in luce le tensioni e le sfide dell’Europa nell’affrontare un tema cruciale e complesso, richiedendo un impegno condiviso per trovare soluzioni efficaci e sostenibili. La questione rimane aperta: come può l’Unione superare questo stallo e garantire una gestione più equa e solidale?

Bild ha puntato il dito contro gli Stati membri dell'Ue che ''non riprendono i migranti dalla Germania, nonostante ne siano responsabili''.

"Non si riprende i migranti". L'accusa del giornale tedesco all'Italia - L’Italia sta diventando un modello di gestione dell’immigrazione, ispirando governi di tutta Europa a mettere in atto strategie più severe per contrastare il flusso sulle nostre coste.

